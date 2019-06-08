“耍官威”大闹星巴克骚扰女顾客 广西退休官员被查

近日，中国媒体报道了“广西金秀县公安局原政委酒后大闹星巴克骚扰女顾客掀翻桌椅”的相关新闻，引发关注。据广西来宾市纪委监委网站通报，媒体报道基本属实，来宾市公安局退休干部黄旭文被立案审查。

据《新京报》报道，来宾市纪委监委网站通报称，经来宾市委同意，来宾市纪委对来宾市公安局退休副处级干部黄旭文(曾任金秀瑶族自治县公安局政委)涉嫌违纪问题进行立案审查。

此前据媒体报道，5月18日晚，一男子酒后来到柳州市五星商厦乐和城一楼星巴克咖啡店，骚扰女客人并掀翻咖啡店桌椅。据事发店员描述，男子自称曾任金秀瑶族自治县公安局政委。

报道称，两名女顾客称，有名醉酒男子想跟她们一起坐，但她们不同意，接连换了三四次座位，但醉酒男子还是跟过来要与她们一起坐。一名女顾客警告该男子，称如果男子再这样，她就拿花露水喷他。听罢，男子情绪有些不对，将饮料砸向两名女顾客，还掀翻桌椅。

店员说，男子一直骂骂咧咧，说自己是官员，曾当过金秀县公安局政委。

5月20日，黄某(黄旭文)接受采访时被问及当晚是否喝了酒，他说可能是，但已经记不清当晚发生的事情。他自称，大概20年前，他曾当过金秀县公安局政委。