四川宜宾四名小学生河边玩耍溺水身亡

四川宜宾市四名小学生在河边“踩水”玩耍时，意外溺水身亡。

据澎湃新闻报道，宜宾市公安局临港经济技术开发区分局官方微信今天（8日）通报，6月7日21时25分，石鼓派出所接群众报警称：其孩子下午出去玩耍一直未回家，在黄沙河石鼓乡小地名“石包沱”处发现了三四个孩子的鞋子和衣服，疑似溺水。随即，石鼓乡党委政府和公安民警全力搜救，四名学生被打捞上岸时已无生命体征。

经核查，四名学生均为石鼓乡六年级学生，6月7日15时30分许，四人到小地名“石包沱”的黄沙河“踩水”玩耍时，意外溺水身亡。