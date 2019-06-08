【台民进党初选政见会】赖：不敢坐视党输掉政权 蔡：没背离党价值路线

台湾民进党今天（8日）下午举办总统初选电视政见会，前行政院长赖清德说，他不敢坐视民进党输掉政权，台湾民主失去主权。总统蔡英文则两度表明，她没有背离民进党的价值路线。

据台湾《苹果日报》报道，赖清德在申论时说：“我参选下任总统完全是为了台湾下阶段未来，民进党最困难、台湾局势最险峻时候，我不敢坐视民进党输掉政权，台湾民主失去主权，基于对土地使命，决定勇敢承担”。

赖清德说，他不是否定过去执政，执政功过共同承担，台湾是民主地区，并非世袭帝制，交棒、接棒都是人民决定，就不会有宫廷政变或偷袭之说，这些指控也都不是事实。去年九合一选举与今年立委补选，就可以看出来人民检视已经不适用八年。如果2020年不保，执政价值前功尽弃，希望人民支持他。

他提到，若当选总统，将带领行政团完成几项目标，包括第一是守护台湾，反对“一个中国”，“一国两制”等原则。

赖清德也说，在国际外交上，台湾要坚定站在自由民主的联盟，充分发挥第一岛链的关键优势，在印太战略中扮演关键角色，阻止中国大陆势力扩张，并推动大陆的民主化。

蔡英文则两次重申自己“落实民进党价值”，也两次表明“我没有背离民进党的价值路线”，并强调“在台湾的主权事项上，我从来都没有妥协，也从来都没有让步过”。

蔡英文说，执政三年有成，现已开始收成，痛苦会过去美会留下，成绩也会留下来，“要相信自己成绩，不要自己否定，一个执政党如果自我否定，我不知道如何面对即将到来的2020大选”。

蔡英文一开场就说，“过去三年我们实践了民进党的价值”，也在申论中报告过去三年的执政成果。她在申论的最后提到，下阶段执政将会以加入CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定）、FTA（自贸协定）为目标，让台湾成为全球产业布局的主要根据地，让外资投资带来优质就业机会，使下个世代有很多优质就业机会。她说：“虽然在去年我们地方选举受挫，但我们调整脚步，找到盲点，现在更有效率更有默契更有共同目标，相信我们会不断把成绩展现出来。”

蔡英文在结论阶段，数度重申她是台湾最适任的领导人，更三度喊出“清德兄”。她向赖清德表示，“敌人跟对手不在这个舞台上”，“我愿意表达一起合作，为民进党、为台湾，我们放下个人，团结赢得胜选”。