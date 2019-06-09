中国城市地铁普遍亏损 六城客运量不达标

中国30多座城市2018年共花了超过6000亿元修建包括地铁在内的城市轨道交通，但只有少数城市的城轨运营实现收支平衡。

据《21世纪经济报道》报道，据统计，中国国内各城市建设的地铁总里程近4600公里，近10年间翻了4倍。截至目前，中国已有33个城市开通地铁，仅最近10年来，开通地铁的城市就增加了21个，地铁建设进入繁荣阶段。

据对28个城市的不完全统计显示，2018年，全国城市轨道交通平均单位车公里运营本23.8元（人民币，下同，4.69新元），运营收入17.2元；平均单位人公里运营成本0.84元，运营收入0.48元。2018年仅杭州、青岛、深圳、北京等4座城市实现收支平衡，其余24座城市都在亏本运营。2018年运营收支比仅为78%，但比2017年收窄8个百分点。

从整体上看，城市轨道运营入不敷出仍然是普遍情况，而地铁作为城市轨道交通的主力也难以幸免。数据显示，不少城市的地铁客运强度仍达不到最低标准。

从日均客运量上来看，北京是全国地铁人流量最大的城市，2019年4月北京、上海地铁客流量平均每天超过1000万人次，有12座城市地铁平均每天客流量超过100万。

但早在2015 年，国家发改委发布文件要求，拟建地铁初期负荷强度不低于每日每公里0.7万人次。而根据2019年4月对29个城市的不完全统计，昆明、宁波、厦门、东莞、贵阳、乌鲁木齐等6个城市地铁客运强度都在每日每公里0.7万人次以下，并不达标。