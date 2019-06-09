济南农商行回应“资产损失30亿”:对方诽谤已报案

一则名为《实名举报山东厅级干部生活淫乱，银行资产损失近30亿元》的文章引发关注。举报者自称济南农村商业银行副监事长，其在文章中指控现任青岛银监局党委书记、局长王某某、山东省联社原副主任丁某某有生活作风问题，涉嫌滥用职权。并指出时任济南农商行副部长李某某私刻济南农商行公章，涉嫌诈骗30亿。今日（6月9日），济南农村商业银行回应称，此文捏造事实，相关受害人已经报案。

据《新京报》报道，记者与彭博取得联系，其证实上述文章确实是其所发。彭博称自己本科毕业于南开大学金融专业，2011年至2014年，被山东省联社党委任用为济南农村合作银行监事长，行政职级为副处级。

在举报信中，彭博指出，现任青岛银监局局长王某某和原山东省联社分管人事副主任丁某某，两人有严重生活作风问题。并称2015年3月，时任济南农商行副部长李某某私刻济南农商行公章，建立假账户，伙同济南四家公司做票据业务，至2016年9月被银行发现时，已涉嫌诈骗近30亿。“直至2018年4月，李某某当年做的诈骗的票据三年到期，近30亿的诈骗资金已被犯罪分子挥霍一空。”

今日，济南农商银行回应表示，6月8日，个人微信公众号“副监事晓彭”刊文《实名举报山东厅级干部生活淫乱，银行资产损失近30亿元》，文章系该行原副监事长彭博所发，文中化名晓彭。彭博，女，1970年4月出生，全日制高中学历。2011年11月自愿调入原润丰农合行，任职监事长；2015年11月，彭博任职济南农商银行副监事长（享受副行级薪酬待遇，非领导班子成员）。以上任职程序合规合法。

因彭博想要谋取更高的职位，组织没有同意。为此，彭博以书面形式不断向国家和省信访局、省纪委等有关部门信访，省联社、济南农商银行对其反映的问题和诉求，逐一讲明政策，逐一明确回复，但彭博拒不服从组织安排和善意劝解。今年以来，彭博先后6次向国家信访局信访，国家信访局根据《信访条例》规定，均作存档处理，不再逐级转交办。

为达到个人目的，自5月24日起，彭博陆续通过个别网站以及个人微信公众号发布信息，捏造事实，对有关人员进行诽谤、恶意中伤，严重损害了济南农商银行形象，严重侵害了有关人员名誉。对此，相关受害人已经报案，目前司法部门已经受理。

针对上述声明，彭博回应称，正在拟回应。