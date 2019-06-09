香港逾73万市民联署支持修订《逃犯条例》

由香港社会各界人士共同成立的“保公义撑修例大联盟”9日宣布，截至当天下午2时许，已收到超过73万名香港市民联署支持修订《逃犯条例》，显示修例得到香港主流民意的支持。

据中通社报道，当天中午12时，“保公义撑修例大联盟”在香港特区政府总部外举行记者会，宣布最新的联署数字，并把请愿信递交给特区政府保安局副局长区志光。

“保公义撑修例大联盟”自上月中开始在全港摆设街站，向香港市民派发《逃犯条例》修订单张，介绍修订具体内容，并呼吁市民加入网络联署支持修例。

大联盟召集人黄英豪表示，联署自4月16日开始，不到两个月便有超过70万名市民参与，这说明广大香港市民支持修例，期望堵塞法律漏洞，令香港不会成为“逃犯天堂”，以维护法治和确保社会公义，让香港更安宁、市民更放心。

黄英豪认为，反对派严重夸大修例的影响，试图制造恐慌。本次修例只针对触犯严重罪行的人士，广大市民绝对不会受影响，希望特区立法会议员接下来在恢复二读辩论时理性讨论；特区政府坚定前行，排除干扰，如期完成修例。

大联盟副召集人、香港工会联合会（工联会）会长吴秋北呼吁，香港市民理性务实地看待修例，团结一致，不要再让外国势力试图干预香港事务，阻挠香港维护法治的决心。

大联盟副召集人、香港岛各界联合会理事长苏长荣认为，特区政府听取各界意见后从善如流，就市民的忧虑作出处理，进行了两次调整，令逃犯移交有更严格的法律程序，完全符合人权保障的原则。大联盟通过摆设街站等方式，厘清了许多市民的误会，越来越多市民认同和支持修例。

今年4月，香港特区政府向立法会提交《2019年逃犯及刑事事宜相互法律协助法例（修订）条例草案》，以使香港可与尚无长期司法互助安排的司法管辖区展开个案合作。修例旨在处理一起发生在台湾、涉及香港居民的杀人案，同时填补香港整体刑事事宜协作制度的漏洞。

香港社会各界人士上月10日宣布成立“保公义撑修例大联盟”，以展示支持修订《逃犯条例》、维护香港法治的主流民意。