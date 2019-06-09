反“逃犯条例”游行人群占满维园八成 香港2000警员严阵以待

香港反“逃犯条例”修订游行人士人潮汹涌，下午2时20分已占满维多利亚公园八成，香港料游行规模与2003年七一大游行相若，派出2000警员严阵以待，

综合香港01、《明报》和《信报》报道，由于涌入维多利亚公园的参与者越来越多，原定今午（9日）3时开始的游行应警方要求在下午2时20分宣布提早出发。

民间人权阵线举行的反对修订《逃犯条例》游行原定于今天下午3时由维园起步，并预计将有69万人上街。

警方消息称，将派出近2000警力执勤，包括在粉岭机动部队（PTU）总部受训中的警察，也会到现场待命。

香港警察公共关系科高级警司江永祥今天下午表示，参与游行的人数较多，呼吁游行人士不要在途中停留，以免对公众安全构成危险。

香港2003年七一大游行据主办当局统计有50万人参与，反对《基本法》23条（国安法）立法。在巨大的政治压力下，属于建制派的自由党后来倒戈，港府不得不撤回立法草案。

港府修订“逃犯条例”是源自一起台湾杀人案。港男陈同佳去年初涉嫌在台北杀害女友后弃尸返港，但因未有移交逃犯协议而未能引渡他到台湾受审。香港保安局之后提出修订草案，容许在特首和法庭的同意下，与中国大陆、台湾等以个案形式单次引渡，却引起泛民反对，担心有政治犯被押至大陆。