美财长：与中国央行行长会谈富建设性

（早报讯） 美国财长姆努钦星期天发推文表示，他与中国银行行长易纲就贸易议题进行了“坦率”和“建设性”的讨论。

自从上月初中美贸易谈判破裂以来，中美高级官员首次面对面会谈。中国则尚未对姆努钦与易纲星期天的会晤做出评论。

姆努钦与易纲星期天在日本福冈举行的二十国财长与央行行长会议期间进行会晤。姆努钦星期天的推文附上了他跟易纲微笑握手的照片。

不过稍早前，姆努钦淡化了对这次与易纲会晤结果的期待，说这次不会有重大宣布，还说与易纲的会晤只是讨论一般性的贸易议题，跟停滞不前的中美贸易谈判没有关系。