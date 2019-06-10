中国广东出台首个“僵尸企业”司法处置工作指引

中国广东省高级人民法院正式出台全国首个“僵尸企业”司法处置工作指引，为审理“僵尸企业”破产和强制清算案件提供规范性指引。

据中国《工人日报》今天（10日）报道，指引明确要求，各级法院要落实“企业主体、市场运作、政府引导、司法保障”的处置原则，对通过市场手段或行政手段不能实现出清的，做好出清司法兜底保障，开辟绿色通道，做到优先受理、优先审理、优先执行

指引强调，做好国有资产清查工作和财产评估工作，通过市场化公开交易的方式处置国有企业资产，严防国有资产流失

指引也指出，建立“僵尸企业”案件一体化处置工作机制，加强立、审、执工作衔接与配合，实行破产案件相对集中管辖改革，探索建立企业破产清算案件快速审理机制，实行破产案件繁简分流，提升破产案件质效，强化执行措施在破产审判中的运用，将限制出境、限制高消费、失信惩戒等执行惩治措施纳入破产保障范围。

据了解，广东法院充分发挥破产重整的拯救功能，以及破产清算和强制清算的退出功能，挽救有市场前景和生存价值的“僵尸企业”，让不符合市场需求和产业政策的“僵尸企业”退出市场。

过去三年，广东有900余家“僵尸企业”通过司法处置实现市场出清，约占出清“僵尸企业”总户数的40%。三年来，广东高院共出台九个关于加强破产审判的工作指引和工作意见规范性文件，着力完善破产审判机制，提高审判质效，构建“立-审-执-破”全流程诉讼体系。