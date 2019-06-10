中国5月外汇储备小增至3.101万亿美元

中国央行周一（6月10日）公布，5月末中国外汇储备为3.101万亿美元，较4月末的3.095万亿美元增加60.5亿美元；此外5月黄金储备继续增持，以盎司计已连续六个月增长。中国外管局表示，因汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。

据路透社报道，中国央行并公布，中国5月末黄金储备为6,161万盎司，高于4月末的6,110万盎司，为连续第六个月增长。

中国外管局新闻发言人、总经济师王春英就中国5月外储规模变动情况指出，全球贸易摩擦升级、英国退欧不确定性等多重因素推高市场避险情绪，美元指数和全球债券指数有所上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。

她表示，今年以来，中国经济运行总体平稳、稳中向好，外汇市场供求基本平衡，主要渠道跨境资金流动状况保持稳定，外汇储备规模稳中有升。

她并称，往前看，全球政治经济不确定性因素仍然较多，国际金融市场波动性可能加大。但中国经济发展保持足够韧性和巨大潜力，应对外部冲击的能力不断增强，长期向好的态势不会改变。中国良好的经济基本面将为外汇市场平稳运行提供有力支撑，为外汇储备规模总体稳定提供坚实基础。

数据还显示，5月末官方储备资产中黄金储备为798.25亿美元，4月末为783.49亿美元。