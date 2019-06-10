中国5月稀土出口环比跌16% 中美贸易总值首五个月降9.6%

中国海关统计显示，中国5月份进出口总值2.59万亿元（人民币，下同，5100万新元），增长2.9%，其中出口增长7.7%，不过中国5月稀土出口环比下降16%，而中美贸易首五个月的总值也下降9.6%。

综合中国央广网和第一财经今天（10日）报道，中国5月份的进口也下降2.5%，贸易顺差则扩大89.8%。

今年前五个月，中国货物贸易进出口总值12.1万亿元人民币，比去年同期（下同）增长4.1%。其中，出口6.5万亿元，增长6.1%；进口5.6万亿元，增长1.8%；贸易顺差8933.6亿元，扩大45%。

若按美元计价，前五个月，中国进出口总值1.79万亿美元，下降1.6%。其中，出口9583.4亿美元，增长0.4%；进口8278.7亿美元，下降3.7%；贸易顺差1304.7亿美元，扩大38.3%。

5月份，中国进出口总值3860.3亿美元，下降3.4%。其中，出口2138.4亿美元，增长1.1%；进口1721.9亿美元，下降8.5%；贸易顺差416.5亿美元，扩大77.9%。

中国海关指出，前五个月，中国对欧盟、亚细安和日本等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。欧盟为中国第一大贸易伙伴，中欧贸易总值增长11.7%，占中外贸总值的15.7%。美国为中国第三大贸易伙伴，但中美贸易总值下降9.6%。

中国首五个月的原油、天然气等商品进口量增加，大豆进口量减少，大宗商品进口均价涨跌互现。

此外，中国5月稀土出口3640吨，环比下降16%；1至5月稀土出口19265.8吨，同比下降7.2%。