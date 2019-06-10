《环球时报》社评：反对派勾结西方撼动不了香港大局

香港昨天（9日）爆发的反《逃犯条例》修订游行，已开始引起中国媒体的反应。继英文版《中国日报》后，《环球时报》今天（10日）凌晨也发文，称反对派勾结西方撼动不了香港大局。

《环球时报》在社评中指出，修例本是一项正常的特区立法活动，却被反对派和国际上支持他们的力量进行了严重的政治化炒作。

社评称，国际上一些力量近一段时间与香港反对派明显加强了互动，并提到英国和加拿大外长、以及“末代港督”彭定康对修例发表的声明与看法，称“这些都是香港激进反对派搞政治动员急需的弹药”。文章指责西方一些势力“更起劲地就香港事务说三道四”，给香港反对派打气，这成了后者多搞出一些动静的重要条件。

社评之后将焦点转到美国，称卢比奥等美国“激进”政客威胁要“检讨是否继续给予香港贸易及经济的特殊待遇”，显然与美国对华发动贸易战有关，不能不令人怀疑美国正在把香港作为中美博弈的一个筹码来运用，甚至以损毁香港的繁荣稳定为手段来遏制中国发展。文章称，香港的一些激进反对派应该对此心知肚明，并因此加紧了与美方的勾结。

社评接着指出，从历史的大视角看，上述这些勾结活动和由此制造的波澜都是些无聊的泡沫。

全文如下：

香港星期天发生反对派组织的游行示威活动，它针对的是香港特区政府对《逃犯条例》的修订。这次游行示威的规模相对比较大，主办方更是故技重施“报大数”。但值得一提的是，同在星期天，“保公义撑修例大联盟”宣布，已收到超过73万名香港市民联署支持修订《逃犯条例》。

香港特区政府于今年4月向立法会提交了《2019年逃犯及刑事事宜相互法律协助法例(修订)条例草案》。原《逃犯条例》是香港回归之前通过的，根据该条例，香港已经同世界上20个司法管辖区订立有移交逃犯的长期协定，但不包括中国内地和澳门、台湾。特区政府本次修例将内地及澳台纳入其中，条例草案还规定只适用于犯有国际上公认的37项严重刑事罪行的罪犯。

这本是一项正常的特区立法活动，却被反对派和国际上支持他们的力量进行了严重的政治化炒作。试问，如果有杀人犯、抢劫犯在外地作案后逃到香港藏匿，有哪位市民愿意为他们提供庇护所，甚至在不知情的情况下与他们为邻呢？更何况一向以法治著称的香港怎么能成为少数犯罪者的“避罪天堂”。

但是香港反对派和他们的支持者却极力给这一修例行动贴上“威胁香港人权”的标签。在香港内部反对声明显不足的情况下就在国际上拉“声援”，拼凑所谓的“声势”。据外电报道，星期天在北美、澳大利亚等地的少数西方城市也发生了人数不多的相同主题集会。众所周知，在西方社会如果一些势力想搞政治示威活动，并有力量愿意为之“埋单”的话，搞这样的政治秀串联是没有什么难度的。

非常值得注意的是，国际上一些力量近一段时间与香港反对派明显加强了互动。香港两拨反对派人士分别在今年3月和5月访问美国，重点向美方告特区政府修订《逃犯条例》的洋状。美国国会的“美中经济与安全审查委员会”主席与副主席接见了3月的那一拨。美国众议院议长佩洛西两次都见了到访的香港反对派，国务卿蓬佩奥在今年5月的那一次也会见了香港反对派人士，并且攻击修订条例“威胁香港的法治”。香港反对派人士在这期间还去了加拿大、德国等西方国家。

英国和加拿大外长5月底专门就香港修例发表了一项联合声明。“末代港督”彭定康本月6日恶毒攻击修订《逃犯条例》是对香港国际金融中心地位的“一次可怕打击”，还爆出粗口大骂港府的修例论据是“一派胡言”。

这些都是香港激进反对派搞政治动员急需的弹药。一段时期以来，香港人心思定，愿意参与街头政治的人明显减少，公众对港府落实“一国两制”的各项举措有了更多支持和理解。西方一些势力更起劲地就香港事务说三道四，给香港反对派打气，这成了后者多搞出一些动静的重要条件。

华盛顿这一阵子对插手香港事务表现得尤为活跃。卢比奥等美国激进政客还威胁要“检讨是否继续给予香港贸易及经济的特殊待遇”。这些显然与美国对华发动贸易战有关，不能不令人怀疑美国正在把香港作为中美博弈的一个筹码来运用，甚至以损毁香港的繁荣稳定为手段来遏制中国发展。香港的一些激进反对派应该对此心知肚明，并因此加紧了与美方的勾结。香港事务纯属中国内政，香港反对派这种挟洋自重的政治操作方式既不得人心，也与落实“一国两制”这一主题背道而驰。

然而从历史的大视角看，上述这些勾结活动和由此制造的波澜都是些无聊的泡沫。香港反对派和他们的支持者现在不讲道理只贴标签，而香港究竟怎样向前走，不是这些标签所能裹挟得了的。修订《逃犯条例》的目的是正当的，香港特区政府和主流民意为法治和公义而做的努力，绝不能半途而废。