中国官方证实《新京报》社原社长戴自更被查

中国官方今天（10日）在网站上证实，中国《新京报》社原社长戴自更正接受纪律审查和监察调查。

据“中央纪委国家监委网站”引述中共北京市纪委监委发布的消息，现年56岁的戴自更是北京文化投资发展集团公司党委副书记、副董事长、总经理。网站指他涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

香港《明报》7日曾报道，戴自更被中共北京市纪委、市监察委带走调查。报道也引述两名独立消息人士称，戴自更被监察委留置调查，其所涉问题主要发生在担任《新京报》社长期间。戴自更是《新京报》创报元老并担任社长。