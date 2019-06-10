港府表明如常二读逃犯条例修订草案 民阵：是否在玩极限挑战

香港民间团体民间人权阵线（简称“民阵”）昨天（9日）发起反对修订《逃犯条例》游行后，港府表明会如常于周三在立法会恢复二读辩论草案。民阵发言人岑子杰指责港府是否在玩“极限挑战”。

据香港电台今天报道，岑子杰说，会发起逢立法会开会审议草案修订，就持续举行集会，并质疑立法会秘书处的中立性，因此预计届时未必能够在立法会示威区举行集会活动，可能安排在添美道举行。

香港工党立法会议员张超雄说，香港正处于危急存亡之秋，认为在恶法面前升级行动是无可奈何，会联同正在狱中的社福界议员邵家臻的办事处，以及社总发起社福界的罢工行动。张超雄说，有与社总商讨周三发起整个业界请假来包围立法会，他强调明白会对服务使用者带来负面影响，所以只会局限于非紧急服务。至于有团体与社工学生团体商讨罢课一事，张超雄说，暂时反应正面。

24名民主派立法会议员则发联署声明，表示昨天有超过100万市民参与游行，要求特区政府撤回修订，是港人的强烈和清晰的共识，但政府在游行后迅速发声明，表明会如期在立法会会议会恢复二读。

声明也认为，林郑月娥领导的政府是漠视民意，比以往任何一位特首更甚，触发激烈抗争及巨大民愤，民主派议员严正要求，林郑月娥正视昨天的游行市民强大诉求。