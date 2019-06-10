中国教育部、山东省政府等机构牵头筹建世界儒学中心

中国全国政协委员杨朝明“打造世界儒学中心”的建议正在落地。

据中国人民大学官网6月5日消息，5月30日，中国人民大学党委书记靳诺一行赴山东，就世界儒学中心筹备方案、省校战略合作协议等事宜进行交流座谈。山东省委书记、省人大常委会主任刘家义会见靳诺一行。

靳诺指出，中国人民大学将按照教育部部署要求，与山东方面共同努力，就世界儒学中心筹备方案以及战略合作框架协议展开实质性磋商，进一步细化完善协议内容。

刘家义指出，筹建世界儒学中心对中华文化的继承和发展意义重大，要整合多方资源，力争把世界儒学中心做大、做强、做优。

人民大学官网还透露，世界儒学中心采取省部共建管理模式，由中国教育部、山东省人民政府和人民大学等研究教育机构组织筹建，旨在构筑世界儒学研究高地和学术交流重镇。

2018年中国全国两会期间，全国政协委员、孔子研究院院长杨朝明提交了题目分别是“关于在曲阜建设孔子大学的建议”、“关于在曲阜打造‘世界儒学中心’的建议”的两份提案。

2019年全国两会期间，杨朝明在接受澎湃新闻采访时称，“如果把中华文化比喻成一棵大树，儒家文化就是这棵大树的主干。要了解我们的传统文化是如何发展的，就必须知道这棵树的根，才能培根固源。在中国，孔府孔庙其实也是历代知识分子的心灵家园，而世界儒学中心实际上就是中国传统文化的弘扬地，是大家学习、研讨和思考民族文化的一个圣地，我们需要一个这样的心灵家园，更好地弘扬传统文化，树立民族自信。”

不过，目前尚无公开消息证实世界儒学中心将在曲阜优秀传统文化传承发展示范区落地。