中国外交部：中央政府继续坚定支持港府推行逃犯条例等修订

中国外交部今天（10日）就香港反《逃犯条例》修订游行一事回应时说，中国中央政府继续坚定支持香港特区政府推行该条例等修订工作。

据中国澎湃新闻报道，外交部新闻发言人耿爽在例行记者会上说，中央政府继续坚定支持香港特区政府推行“两个条例”（第二个条例为《刑事事宜相互法律协助条例》）的修订工作，而且中国坚决反对任何外部势力干涉香港特区立法事务的错误言行。

耿爽也说，在一段时间以来，围绕香港特区政府修例的问题，一些国家发表不负责任的言论。

此外，中国外交部驻港公署发言人今天也在网站上就美国国务院发言人近日表示，美国政府正密切监察及关注《逃犯条例》修订，以及香港的“一国两制”做出回应。

发言人说：“我们对美方无视国际法和国际关系基本准则，干预香港事务和中国内政表示强烈不满和坚决反对。”

发言人也指出，香港回归以来，“一国两制”方针得到切实贯彻落实，香港的人权和法治状况大幅提升，国际金融、贸易和航运中心地位不断巩固，不容任何外方诋毁抹黑。

发言人在最后称：“我们敦促美方停止散布不符事实、不负责任的错误言论，停止干预特区正常的立法议程，停止干涉香港事务和中国内政。”