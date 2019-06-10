中国首只人工繁育成活雪豹成年 加入繁殖序列

中国青藏高原野生动物园今天（10日）宣布，中国首只人工繁育成活雪豹“傲雪”成年，并将在今年加入繁殖序列，开启“生儿育女”模式。

据中国新闻网报道，当日，青藏高原野生动物园为“傲雪”准备了由白菜和兔子组成的庆生“蛋糕”，并为其准备硬质塑料球作为成年“礼物”，在850平方米雪豹“总统套房”一侧，不时有游客为“傲雪”写下祝福卡片。

青藏高原野生动物园副园长齐新章介绍说，雪豹“傲雪”于2016年6月10日出生，系一只雪豹“公主”，目前体长达到80厘米，体重为35千克左右，身体各项指标稳定健康。

雪豹素有“高海拔生态系统健康的气压计”之称，1996年《中国濒危动物红皮书》已将其列为濒危物种，目前中国是全球雪豹最大分布国，涵盖其60%的栖息地。

西宁市动物园(青藏高原野生动物园前身)1984年首次人工繁育出两只雪豹，1985年再次繁殖三只；1986年至2011年未成功繁育；2012年、2014年和2015年也都有小雪豹陆续繁育。但受限于饲养环境、医疗条件及育幼阶段的经验缺乏，上述所有人工繁育的小雪豹都先后夭折。

齐新章表示，雪豹野外寿命一般在10岁左右，目前雪豹繁育难题攻关小组仍在探究幼豹免疫、人工育幼阶段防疫、雪豹体检等课题，“傲雪”加入雪豹人工繁殖序列，对于雪豹种群建设意义重大。