中国网红直播介绍“禁药”被平台永久封禁

6月7日，中国健身博主ShellyLiu（下称Shelly）在网络直播时介绍带有致幻性的“禁药”后被平台永久封禁。

据《南方都市报》报道，涉事平台有关负责人表示，Shelly的内容含有较强的教唆和引导性质的言论，违反了平台规定，因此已在第一时间将其封禁。南都报记者并未透漏涉事平台名称。

《南都报》记者了解到，Shelly用约八分钟详细介绍一款“药物”，称服用后会“致幻”，并详细描述服用后的效果等，明确表示这是“禁药”。

尽管Shelly曾在直播中告诉网友不要尝试这一“禁药”，但她随后表示自己现在的年龄和状态不需要“这个东西”，但是“在我30几岁的时候有可能”，并且说到“那个药物把你脑子解锁了，一扇门打开了，这还是很有意思的……这也没什么好怕的。”

当天她的账号被封禁，记者在涉事平台上无法搜到“ShellyLiu~”的任何信息。

该负责人表示，其平台对于涉及“黄赌毒”内容零容忍，一经发现，直接封禁。去年Shelly因“着装问题不符合标准”，被禁过一段时间，此次则是永久封禁。

6月8日，Shelly告诉南都记者，如果将来再做直播，“肯定会严格遵守所有的规定。”