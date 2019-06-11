中国央行300亿逆回购 专家：货币政策利率工具将更灵活

据证券日报报道，10日，中国央行以利率招标形式开展了300亿元7天逆回购操作，中标利率2.55%。同时，6月10日有800亿元逆回购到期，故资金实现净回笼500亿元。

总体来看，本周公开市场将有2100亿元逆回购到期，除去周一到期的800亿元，周三至周四分别有600亿元、600亿元和100亿元逆回购到期，周五没有逆回购到期。

近期，受银行业突发事件冲击，中小银行流动性备受市场关注。光大证券的研报指出，受到突发事件和资金集中到期影响下，央行超量续作5000亿元MLF呵护市场。总体而言，面对年中基础货币缺口承压和风险事件引发的一系列连锁反应，央行尚无意于通过“大水漫灌”来解决，货币政策更多从“稳流动性”入手，通过基础货币投放的“连续小幅滴灌、锁短放长”以及增强与市场沟通等方式，恢复市场信心。

专家指出，目前，央行有充足的货币政策工具，在央行的2019年第一季度中国货币政策执行报告中提及的货币政策工具包括：灵活开展公开市场操作；开展常备借贷便利和中期借贷便利操作；降低金融机构存款准备金率并确立“三档两优”的存款准备金率新框架；完善宏观审慎政策框架；创设定向中期借贷便利，多措并举支持扩大重点领域和薄弱环节的信贷投放；充分发挥窗口指导和信贷政策的结构引导作用；继续深化利率市场化改革，稳妥推进利率“两轨合一轨”；完善人民币汇率市场化形成机制，包括继续在香港发行中央银行票据；深入推进金融机构改革；深化外汇管理体制改革等。

对于后期央行货币政策走向，中信证券固收首席分析师明明认为，当前全球主要央行货币政策持续“转鸽”，在部分央行开启降息周期的外部环境下，海外利率仍处在下行趋势当中，5月份境外机构增持了中国国债等债券，而且境外机构对利率债的参与程度已经较深，因此这将边际上影响利率债走势。总体而言，中国货币政策利率工具将更加灵活，长期来看中国可以适当跟随全球货币政策降低政策利率，也可以考虑进一步下调TMLF利率实现降低小微企业信贷综合融资成本目标。