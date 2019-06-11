韩媒：中美施压 青瓦台立场不明令韩企进退两难

中美两国同时向韩国进行全方位施压，韩国企业陷入了进退两难的境地。韩国政府仅表示：“这是企业自行判断问题”，并未制定应对原则。有韩国舆论担忧，政府的消极应对恐将再度引发招致中国报复的“萨德事态”。韩外交界与IT业界呼吁：“政府应就华为等问题等尽快出台最低限度的应对原则或指导方针。

据韩国媒体朝鲜日报网报道，由于美国提出要求韩国加入“反华为战线”，韩国企业陷入了进退两难的境地。

报道认为，如果华为的5G（第5代移动通信）设备进入各国的国家主干通信网络，安全泄露问题极有可能成为现实。正因如此，加入美国发起的反华为阵营的国家并不在少数。但是，青瓦台本月7日仅表示：“（5G使用）不会对韩美军事安全领域产生任何的影响”，但就这一部分内容并未作出进一步说明或阐明立场，令韩国企业陷入混乱。

韩政府有关人士表示：“从问题的紧迫性和持续性方面来看，青瓦台本应该亲自出面处理，但却给人一种在隔岸观火的感觉”，“据悉，应由青瓦台主导的对策会议也未能召开。”

有舆论主张称，政府应该表明立场：“如果华为涉及安全问题，将会切实予以制裁。”但在目前情况下，全盘接受美方的要求会给韩国企业带来负担，因此应该先压低语气申明基本原则。

在美国的主要盟国中，最忠实地接受“排除华为”要求的国家是日本。去年，日本就已经禁止在政府各部门和自卫队等的信息通讯设备上使用华为产品。澳大利亚对通信部门适用《安全法》，实际上排除了华为设备，新西兰也禁止本国的移动通信公司使用华为设备。英国在构建通信网的过程中，也禁止在核心配件上使用华为设备。与之相反，法国和德国则采取不会无条件排斥华为的立场。

2016年韩国政府在萨德事件时曾采取不明确立场的“战略模糊性”政策，结果遭到了中方远超预期的经济报复。