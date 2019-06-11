中国人社部：7.7亿人就业基本盘没变

据人民日报报道，中国人社部10日发布《2018年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》。公报显示，中国就业基本盘没变。截至2018年年末，全国就业人员77586万人，其中城镇就业人员43419万人。全国就业人员中，第一产业就业人员占26.1%；第二产业就业人员占27.6%；第三产业就业人员占46.3%。

报告显示，2018年全国农民工总量28836万人，其中外出农民工17266万人。

2018年年末城镇登记失业人员974万人，城镇登记失业率为3.80%。年末全国城镇调查失业率为4.9%。全年全国共帮助4.9万户零就业家庭实现每户至少一人就业。选派2.8万名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。截至2018年末，累计帮扶988万农村建档立卡贫困劳动力实现就业。

2018年全年基本养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险基金收入合计57089亿元，比上年增加8509亿元，增长17.5%；基金支出合计49208亿元，比上年增加7228亿元，增长17.2%。

在养老保险方面，截至2018年年末全国参加基本养老保险人数为94293万人，比上年末增加2745万人。全年基本养老保险基金总收入55005亿元，基金总支出47550亿元。年末基本养老保险基金累计结存58152亿元。