蔡徐坤一亿转发量幕后推手“星援“APP被端

昨天（10日），帮助蔡徐坤制造一亿微博转发量的幕后推手“星缘”APP被查封。该APP利用粉丝给“爱豆”刷流量的需求疯狂牟利，半年内吸金800余万元。目前，主犯蔡某因涉嫌破坏计算机信息系统被批捕。

据《新京报》报道，中国北京市公安局网安总队透漏，在公安部开展的“净网2019”专项行动中，警方关注到明星蔡徐坤的一条新浪微博，短时间内被转发上亿条，数据被怀疑造假。北京市公安局网安总队会同丰台网安介入调查。

3月8日，警方锁定星援网络科技有限公司位于福建省泉州市丰泽区一办公楼内，将四名涉案人员全部抓获。在抓捕现场，四人仍在对APP进行运行维护。23岁的蔡某是公司的法人，也是他负责软件开发和程序的编写。其余三名员工分别负责软件前端、人事财务、辅助打理公司事务。这四人均是一名女歌星的粉丝，通过粉丝群相识。

目前，主犯蔡某因涉嫌破坏计算机信息系统已被丰台检察院批捕，另外三个人警方仍在进一步工作。

据蔡某交代，起初他制作这个APP是为了给喜欢的“爱豆”应援，增加关注度。随着使用的粉丝越来越多，他开始想着利用这一软件非法牟利。在APP中，蔡某某制作了“明星热度排行榜”，明星的流量进行排名。粉丝看到自己的“爱豆”排名在别人之后，更会发力继续“抡博”。

星援app在2018年7月上线，粉丝圈内使用极为广泛。用户可以通过该app直接登录其新浪微博账号，充钱开通会员后，便可以在自己的微博账号下绑定多个微博小号，数量从几十个到几千个不等。根据充值的钱数小号的价格也会有相应的折扣。由于微博会不断对刷量的小号进行查封，粉丝只能不断充值，再绑定新的微博小号。绑定后的大小号，可实现转发内容相同，转发数量翻倍。

粉丝从组长或者经纪公司领取“刷量”任务。任务量完成后，粉丝可以通过线上活动进行抽奖，获得一些奖励：签名照片、演唱会灯牌、气球、荧光棒等礼品。

高二学生陈芳（化名）称，她每天都会登录星援APP并完成粉丝组长布置的转发任务。“转发、点赞、打榜”做完一系列活动后，她凭借“超话社区”参加抽奖活动，获得更加接近“爱豆”的机会。每个月花费约1000元。

据新浪微博安全团队负责人介绍，虽然微博账号要求实名制，但是大多情况是基于手机实名制的基础上。通过后台数据对比，安全团队发现，有虚拟运营商号段被用于非实名制注册微博账号，给明星“抡博”。目前，为了应对“抡博”，新浪微博已经将转发、评论量设置为“100万+”的显示上限。