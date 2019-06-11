国民党总统初选民调确定只用市话 不纳手机

台湾在野党国民党今天（11日）早晨针对总统初选举行参选人座谈会，除了前新北市长朱立伦和高雄市长韩国瑜派代表出席外，鸿海董事长郭台铭、前台北县长周锡玮和台湾大学教授张亚中均亲赴党中央参加会议。

民调紧咬韩国瑜的郭台铭到场时，其支持者在党中央外高呼口号，要求初选机制纳入手机民调。按现行安排，国民党总统初选采全家用电话民调，正进行初选民调的执政党民进党则是市话、手机各占五成。

国民党提议要求参加初选的五人签署一份公约，承诺不恶意攻讦其他参选同志，如未获提名，绝不违纪参选，若有违反约定，愿受党纪处分。但郭台铭昨天表示反对签署，强调党中央必须建立公平公正公开的初选办法，否则“王院长的事情还会再发生”

支持纳入手机民调的郭台铭，日前也建议国民党建立一套备案机制，如果初选出线的参选人因故不能继续参与竞选，则由制度选出备份人选继续上场接替选举。

郭台铭昨天也指出，初选办法至今尚未正式通过，他已对初选机制提出建议，要看党中央到底重不重视他呼吁的团结，希望党中央今天给参选人一个明确答覆。他坚持一个原则，就是在参选人开跑前把制度定好。

（记者是《联合早报》台北特派员）