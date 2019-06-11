暴雨洪涝已致广东河源七人死亡 11万余人口受灾

强降雨导致广东河源市连平县、龙川县与和平县部分乡镇受灾严重。河源市政府通报，截至11日10时，已因灾死亡7人、失联1人，受伤3人。全市受灾人口11万余人,倒塌房屋956间。

据新华视点报道，广东省和河源市派出驻军、武警、公安、消防、民兵等救援力量1000余人在一线抢险救灾，电信、交通等部门正抢通被毁的通信设施和道路。

10日下午起，河源全市学校已经停课。

广东省气象部门预计，14日前广东大部分地区的强降雨将持续，多地仍有暴雨到大暴雨，山洪、泥石流和山体滑坡等地质灾害风险高。