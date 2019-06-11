“华尔街见闻”网站和App下线整改

曾在今年3月被处罚的中国财经新闻网站“华尔街见闻”，“应有关部门要求”从昨日（6月10日）起下线整改。

“华尔街见闻”昨晚10时51分在其微博帐号上宣布，依据有关部门要求，网页和APP于当日开始下线整改。并表示，将严格按照相关法律法规，落实各项整改要求，深入自查自纠，加强网站业务和人员管理，争取早日恢复上线。

上海市网信办曾在今年3月对上海阿牛信息科技有限公司运营的“华尔街见闻”网站及APP做出处罚，理由是在未获得互联网新闻信息服务资质的情况下，违规登载新闻，且内容导向存在偏差。