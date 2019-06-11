江苏省破获新型诈骗案  以游戏“代练”之名实施诈骗

中国江苏省泰州市公安局高港分局最近破获一起新型诈骗案，相关犯罪团伙以“免费代练”为幌子，骗取《王者荣耀》玩家微信账号和密码后，向其亲友群发信息实施诈骗。

据新华社报道，该犯罪团伙在短短3个月内，在中国25个省区市骗取了114名游戏玩家微信账号与密码，骗取和盗窃386名受害人23万余人民币（约4.54万新币）。截至6月10日，泰州市公安局已将13名犯罪嫌疑人抓获归案。据泰州市公安局提供的信息，13名犯罪嫌疑人为同村村民，均来自广东省茂名市电白区。

高港公安分局大泗派出所副所长刘国强介绍，近年在《王者荣耀》游戏圈内衍生出一种新兴“产业”——请高级别玩家“代练”。这一犯罪团伙正是利用这一点，以“免费代练”为幌子，骗取玩家的微信账号和密码，之后以玩家名义向其亲友群发借钱信息实施诈骗，并乘机盗取游戏玩家微信账户里的零钱。

今年2月24日，中国高岗当地居民李某找了一名“免费代练”，不想第二天就接到姐夫来电询问借钱事宜。李某询问得知，在他向“代练”提供微信账号和密码的第二天，其姐夫杨某就收到李某向其借钱发来的二维码。第一次，杨某扫码支付了1000人民币（200新币）。不一会儿，杨某又收到李某借钱微信，心存疑问，便打电话询问。

李某前往大泗派出所报警。此后，警方历经数月，最终在广东佛山市将这一犯罪团伙成员抓获。现场缴获用于实施诈骗的手机63部，另有未实名的手机卡若干。

刘国强介绍，这一团伙获取玩家微信信息后，一般会在24小时后将微信账号绑定的手机号码改为自己控制的号码，修改登录密码，同时仿造玩家的昵称、头像制作付款二维码。还会以防止“代练”被投诉为由，骗取玩家录一句“这是我的账号”的音频。然后通过微信账号向玩家亲友借钱，并将付款二维码和音频发送给他们。