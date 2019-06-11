浙江省市两级市监局成立联合调查组 调查格力举报奥克斯事件

珠海格力电器股份有限公司（以下简称：格力电器公司）实名举报奥克斯空调股份有限公司（以下简称：奥克斯空调公司）产销不合格空调事件持续引发关注，多地监管部门陆续介入调查。

据澎湃新闻报道，今天（11日）下午，浙江省宁波市市场监督管理局一位工作人员表示，目前，浙江省市场监督管理局和宁波市市场监督管理局已组成联合调查组，调查前述实名举报事件。

宁波市鄞州区市场监督管理局表示，鄞州区市场监督管理局已关注到前述举报情况，并按照省、市局的要求，配合上级部门做好相关工作。

奥克斯空调公司的工商登记地址位于浙江省宁波市鄞州区。

此前，10日下午，格力电器公司通过官方微博和微信公众号发布《关于奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调产品的举报信》，向国家市场监督管理总局实名举报竞争对手奥克斯，提请国家市场监督管理总局能核实查处。

10日晚，奥克斯空调公司官方微博发布《奥克斯空调关于珠海格力电器股份有限公司所谓举报信的声明》称，“格力既非消费者又非国家监管部门，其声称消费者向其举报我司产品问题，明显不合情，不合理，漏洞百出。正当618空调销售旺季来临之际，格力采用诋毁手段，属于明显的不正当竞争行为。”

随后，国家市场监督管理总局回应举报称，对此高度关注，已通知浙江省市场监督管理局对有关情况尽快进行调查核实，将依据调查核实的结果依法依规做出处置，并及时向社会进行公开。

此外，今天上午，中国消费者协会称，“格力电器公司实名举报奥克斯空调公司生产销售不合格空调产品”事件关涉产品质量和消费者权益，该协会对此高度关注。

中消协称，该事件已引起广大消费者的担忧和不安，也引起有关监管部门高度重视，该协会期待尽早给出结论。同时，中消协呼吁相关经营者始终树立“消费者优先”理念，为消费者提供品质可靠的产品和服务，保障消费者合法权益。