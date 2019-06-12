中国今天将公布5月份CPI 鲜果价格成关注点

据中新网报道，中国国家统计局12日将公布5月份居民消费价格指数(CPI)。受鲜果涨价等因素影响，市场普遍预计，5月份CPI同比涨幅或继续扩大，连续第3个月处于“2时代”。

交通银行金融研究中心首席经济学家连平分析，5月份，蔬菜供应量充足，价格略有下降；猪肉价格涨势也有所放缓；国内成品油价有小幅下调。但5月翘尾因素将小幅回升至1.5%的水平。

“综合以上因素，初步判断5月份CPI同比涨幅可能在2.5-2.9%左右，取中值为2.7%，涨幅相比上月继续小幅回升。”连平表示。

据中国农业农村部监测，近期蔬菜价格持续下降，鸡蛋价格有所回落，但5月以来，水果价格持续上涨，部分水果涨幅较大。5月24日—5月30日，富士苹果环比涨幅7.2%，同比涨幅89.4%，巨峰葡萄环比上涨4.2%，同比涨12.9%。

商务部市场运行和消费促进司负责人此前也称，4、5月是水果供应淡季，价格通常会出现季节性上涨，今年水果价格，特别是苹果、梨等品种受短期供求变化、天气等因素影响波动幅度较大。

据中信建投高频数据预测结果，5月CPI水果价格同比涨幅可能超过20%，较上月扩大近12个百分点，估计对CPI拉动率扩大0.2-0.3个百分点。