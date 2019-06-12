白宫：中俄传播美国政府内讧虚假故事

（早报讯） 美国国家安全顾问约翰·博尔顿说，美国有理由相信俄罗斯、中国和其他国家正在传播关于特朗普政府内部分歧的虚假故事。

博尔顿周二在《华尔街日报》于华盛顿举行的首席财务官网络大会上说：“我们有充分的理由相信朝鲜、伊朗、委内瑞拉、俄罗斯和中国已作出决定--你能见到--试图播下关于政府的虚假信息，并说总统和他的顾问们产生了分歧，以及诸如此类的事情”。他没有提供证据来证实他的说法。

彭博社报道，博尔顿的评论为美国断言外国政府试图干涉美国内政增添了一个新的层面。特别检察官罗伯特·穆勒最近结束了一项调查，发现有证据显示俄罗斯干预了2016年美国总统大选。

博尔顿一直与包括国务卿蓬佩奥在内的政府官员以及特朗普产生意见分歧。

例如，虽然特朗普表示他乐观认为“伊朗希望尽快谈判”，但博尔顿多年来一直主张改变该国的政权，甚至对德黑兰进行先发制人的打击。前中央情报局局长蓬佩奥也被视为对伊朗的强硬派，不过他表示他的目标不是寻求与伊朗的战争或从外部强制改变政权。

博尔顿也比其他政府成员对于朝鲜的意图以及核协议前景感到更为悲观。博尔顿在周二讲话中还表示，政府官员之间存在分歧是正常的。

博尔顿说，“在我们系统中，总统作出最终决定。我想说，这完全准确。我是国家安全顾问，我不是国家安全决策者。”