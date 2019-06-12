中国发改委等三部委赴多地开展稀土调研

据中国证券报报道，中国国家发改委近日下发“关于开展稀土等战略性矿产资源情况调研的通知”，自6月10日起，由国家发改委、工信部、自然资源部相关司局负责人分别带队，赴内蒙古、江西、福建、湖南、广东、广西、四川等地开展调研。

上周国家发改委已经就稀土问题接连召开三次会议，对象分别是行业专家、稀土企业和主要稀土产地相关主管部门负责人。从三次会议到联合工信部和自然资源部进行实地调研，可以看出中国对稀土产业的重视程度。

“此举超出前几年所有调研行动，属于特急专办，并且由发改委直接主导，力度大于前期所有行动。”中证报援引业内人士指出。

而且近几年稀土违规产能产量明显下降，但在目前稀土矿资源紧张的背景下，再次出现违规开采现象。此次行动必将严厉打击黑色产业链发展，或导致稀土产量下降。

本次调研自6月10日开始，采取实地调研、召开座谈会等多种形式开展。调研分三组：第一组由国家发改委带队，赴江西、福建和广东开展调研；第二组由工信部带队，赴湖南、广西、四川开展调研；第三组由自然资源部带队，赴内蒙古开展调研。

中国国家发展改革委相关司局上周召开稀土行业企业座谈会，参会企业建议强化稀土产品出口管控，并加强知识产权保护，严禁优势核心技术外流。

另据路透社报道，中国股市稀土永磁板块昨天再掀涨停潮，板块指数创近期新高。稀土永磁板块大涨7%，五矿稀土、金力永磁、宁波韵升等13只稀土永磁股涨停。

