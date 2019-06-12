指北京若不回到此前共识 特朗普：不会完成协议

（早报讯）美国总统特朗普说，他亲自搁置了和中国的贸易协议，而且除非北京回到今年早些时候谈妥的条件上，否则他不会完成协议。

彭博社引述特朗普说：“现在按下这个协议的人正是我……我们要么跟中国搞定一项非常棒的协议，要么我们根本就不会达成协议。”

上个月，美国指责中国在临时贸易协议的条款上开倒车，双方磋商自此陷入停顿。特朗普说：“我们本来与中国达成了协议，除非他们回到那个协议，否则我毫无兴趣。”

特朗普此番表态前一天，他威胁如果中国国家主席习近平不在即将召开的二十国集团（G20）峰会上与他会面，他将再度对中国加征关税。特朗普告诉记者，他可以对3000亿美元（4095.60亿新元）中国商品加征25%或“比25%还要高更多”的关税。

周二在北京，中国外交部官员没有明确表态。中国外交部发言人耿爽表示，中方注意到美方多次公开表示，期待安排中美元首在二十国集团峰会期间举行会晤；有这方面的具体消息，中方会及时发布。

特朗普周二再次表示，他预计本月晚些时候会在峰会上和习近平会面。

6月下旬的二十国集团（G20）峰会是特朗普和习近平阻止两大经济体日益激化的冲突的最后机会之一。除了针锋相对的加征关税措施，美国已将华为列入黑名单，并对其他中国主要科技公司发出威胁，而北京也宣布建立“不可靠实体清单”，美国企业可能会面临限制。

白宫代理幕僚长马尔瓦尼（Mick Mulvaney）表示，特朗普上周与墨西哥就移民问题达成协议，这鼓励他在与中国的问题上采取更加强硬的姿态。根据协议，特朗普取消了对墨西哥商品的拟加征关税，作为交易条件，墨西哥将打击流向美国的非法移民。

马尔瓦尼周二在华盛顿Peter G. Peterson的财政峰会上说：“这可能会促使他采取更加强硬的立场，但也不会令人感到意外……特朗普在处理墨西哥问题时做了什么？他试图找到一个符合我们利益的途径。”

马尔瓦尼周二晚些时候在《华尔街日报》主办的一次活动中表示，他预计特朗普和习近平将在G20会议上会晤，但他不认为两人会达成最终协议。