美拟助各国开发矿产 降低对中国依赖

（早报讯）美国计划帮助世界各国开发锂、铜和钴等矿产资源，这是一项多管齐下战略的一部分，目的是减少美国在高科技产业关键原材料方面对中国进口的依赖。

美国政府最近越来越担心对矿产进口的依赖，此前北京方面暗示将把稀土作为与全球最大经济体美国之间贸易战的筹码。这将使从手机、电池到战斗机等一系列消费品、工业产品和军用产品的生产受扰。

路透社报道，美国国务院在概述此项名为“能源资源治理倡议”计划的情况简报中说：“全球稀土元素供应链的逾80%...由一个国家控制对任何单独一个货源的依赖都会增加供应中断的风险。”

这份国务院与路透分享的简报显示，根据该计划，美国将与其他国家分享采矿专业知识，帮助它们发现和开发其矿产资源，并就管理和治理框架提供建议，以帮助确保这些国家的行业对国际投资者具有吸引力。

此举有助于确保全球能源矿产供应能够满足全球需求。随着高科技产品日益普及，预计全球需求将大幅增长。“到2050年，对关键能源矿产的需求可能增长近1000%，”该报告称。

英国《金融时报》周二上午率先报导了这项计划。该报援引美国国务院官员的话称，美国正与加拿大和澳洲在这方面展开合作。