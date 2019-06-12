上交所回应华泰发行GDR获批：沪伦通西向业务迈出实质一步

据澎湃新闻报道，11日晚间，华泰证券公布称，其全球存托凭证（GDR）的发行获得了英国金融行为监管局（FCA）的批准。华泰证券拟初始发行不超过7501.37万份GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。

上交所针对此事评论称，华泰证券是上交所上市公司，在获得英国金融监管当局的发行批文后，如顺利发行，华泰证券将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司，这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。

作为华泰证券A股的上市场所，上交所认为，这对促进境内机构融入全球核心资本市场、促进上海和伦敦两大金融中心城市的合作有着非常积极的意义。

上交所还表示，坚定不移推进资本市场对外开放，是中国资本市场监管当局始终秉持的理念。上交所作为改革与开放的前沿阵地，也始终遵循中国证监会的部署，扎实努力地推进每一项工作。通过互联互通、股权合作等制度创新模式，上交所近年来与全球各大主要市场不断加深合作实现共赢，也在全球化融合中不断加强自身的风险防控能力。

上交所表示：“相信在国务院金融稳定发展委员会、一行两会、外汇局等金融监管机构的大力指导和支持下，会有更多的A股公司通过制度创新登陆伦敦市场；同时，愿与中国市场共同成长的伦交所上市公司也会将上交所作为其上市地。”

