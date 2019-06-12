谷歌加速将硬件生产业务撤出中国大陆

（早报讯）美国Alphabet Inc.旗下的谷歌公司正在加速将Nest恒温器和服务器硬件的部分生产业务转移到中国大陆以外地区，既避开美国的惩罚性关税，也远离敌意与日俱增的中国政府。

彭博社引述要求匿名的知情人士报道，谷歌已经将售往美国的主板生产大部分转移到了台湾，以避免25%的关税。他们说，虽然美国官员将中国制造的主板确定为安全风险，但谷歌在与供应商的讨论中没有提起这一点。知情人士称，关税因素还导致为美国生产的Nest设备转移到台湾和马来西亚。

在美国总统特朗普关税的威胁下，国内外厂商纷纷寻求将生产从中国转移出去。而另一方面北京也出现了越来越多针对美国企业的迹象。国家市场监管总局近日对长安福特汽车有限公司实施纵向垄断协议依法作出处罚决定，对长安福特处以罚款1.628亿元（2.22亿新元）。上周中国还表示联邦快递因“未按名址投递快件”受到调查。

这促使长期以来习惯于把中国当作世界工厂的美国公司纷纷探索替代方案。自2018年以来，包括苹果公司的合作伙伴鸿海在内，生产着全球大多数电子产品的台湾代工企业已经应客户要求加快了转移步伐。鸿海周二表示，尽管苹果尚未提出相关要求，但如有必要，鸿海有足够的产能可以让所有进入美国市场的iPhone在中国大陆以外生产。