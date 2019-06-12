清华大学迎来改革开放后首位外籍副处长

据清华大学国际合作与交流处微信公众号“清华国际”12日消息，2019年6月，美籍专家朱大卫（David P. Zupko）入职清华大学国际合作与交流处（以下简称“国际处”），担任副处长。

上述官方微信公众号称，“这是清华大学自改革开放以来在校机关聘任的首位外籍副处长。”

此外，“清华国际”还透露，朱大卫任职国际处后，将参与清华大学全球战略及“国际化能力提升计划”的推动实施。

清华大学国际合作与交流处是清华大学起草制定国际合作与交流规划与政策、协调与管理相关事务的职能部门和办事机构，下设综合与信息管理办公室、交流工作办公室、专家工作办公室、项目工作办公室、派出工作办公室、外国留学生工作办公室、海外宣传办公室。

官方信息显示，朱大卫本科毕业于美国印第安纳大学，硕士毕业于美国芝加哥洛约拉大学，获教育学硕士学位，曾在耶鲁大学、芝加哥大学等世界知名高校担任重要管理职位近20年，担任过耶鲁大学常务副教务主任（Deputy University Registrar）、芝加哥大学副教务主任（Associate University Registrar），从事大学治理政策和技术发展战略相关工作。

2018年5月，朱大卫入职清华大学，担任教务长顾问，为教务长提供政策建议，为全球化策略、学术政策、教学及课程改革举措提供战略分析和决策支持。