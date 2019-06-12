中国教育部：13所高校单位已成立乡村振兴学院

中国教育部2018年底印发了《高等学校乡村振兴科技创新行动计划（2018-2022）》（以下简称《行动计划》），引导高校深度参与和主动服务乡村振兴战略的实施。6月12日，中国教育部科学技术司司长雷朝滋今天（12日）表示，自《行动计划》出台后，各高校积极响应，已经有30余家单位制定了服务乡村振兴工作方案，13家单位成立了乡村振兴学院。

据澎湃新闻报道，雷朝滋指出，高校是农业科技创新的主力之一，承担和参与国家重大科技任务，在“十三五”重点研发项目农业农村领域累计牵头承担项目占总项目数的近40%。

一直以来，高校大力推进校地、校所、校企之间的深度合作，探索建立了“太行山道路”“湖州模式”“曲周模式”等具有典型示范作用的科技服务模式。

雷朝滋介绍，新时代以来，高校围绕乡村振兴持续创新，通过“专家大院”“科技小院”“科技大篷车”“百名教授兴百村”等多种农业科技推广的新做法，将高校创新成果和人才优势转化为推动农业农村发展的产业动能，成效显著。

据不完全统计，39所高校新农村发展研究院共建设了各类试验站300余个，院士、专家工作站500余个，各类农业推广示范基地和特色产业基地近1400个，服务涉农企业1700余家，示范推广新成果1万余项，新增产值近6000亿元。此外，高校已经成立乡村振兴相关的研究机构百余个。