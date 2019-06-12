中国《环球时报》发文：大陆社会比任何外部势力更盼香港好

中国《环球时报》网站今天（12日）凌晨刊登了总编辑胡锡进以笔名“单仁平”评论香港反《逃犯条例》修订事件的文章。评论文章指出，中国大陆社会比任何外部势力更盼香港好。

文章首先针对大陆人“愿意香港失去它的资本主义特色，变成一个更像内地的城市”的说法指出，“这肯定不是大陆社会的主流意见，更毫无可能成为中央的政策”。

他接着说到，香港既然奉行资本主义制度，出现各种西方社会的表现都是正常的，“但一定要玩得进去，也要玩得出来”。

文章也点名台湾、英国和美国：“在我们看来，台湾当局巴不得香港衰落，以证明它“拒统”是正确的。美国最关心如何把香港变成对北京施压的新杠杆，如何用香港事务找中国的麻烦。至于英国，他们的感情也很复杂，可能有一丝旧情未了，但如果香港比被英国殖民时更好，伦敦会舒服吗？”

文章接着提及：“我们相信，人心的这些微妙之处香港社会不难洞察。”

全文如下：

大陆有人愿意香港失去它的资本主义特色，变成一个更像内地的城市吗？这样的人不能说没有，但这肯定不是内地社会的主流意见，更毫无可能成为中央的政策。希望坚持“一国两制”，让香港保持它以资本主义制度为基础的独特社会风貌，绝大部分内地人都会觉得那样的香港才有意思，值得内地人去看，而一旦把它内地化，中国将会失去多彩的一个维度。

香港反对派不断宣扬北京要打压香港社会的基本价值，包括那里的法治，那里的自由，想把香港变得和内地一样，改变香港人的现有生活方式。这种说法不仅与“一国两制”的基本精神南辕北辙，也与内地社会的对港心理严重不符。不知道那些反对派人士的危机感是从哪里来的，真的还是假的，但有一点可以确信无疑：他们在吓唬香港的一些市民。

众所周知，西式制度鼓励政治对抗，并且很容易让那些政治对抗极化。不能不令人担心的是，香港一些人在这个问题上跑偏了，把西方社会的对抗游戏搞成真的对抗，从而破坏香港作为金融中心的大环境，给城市的未来蒙上阴影。

请注意，西方社会的政治对抗会随着选举的节奏而张弛变化，从某种意义上说，它们就是实现社会平衡的一种“游戏”。但是在非西方社会，政治对抗经常往牛角尖里钻，酿成对社会治理机制的重大冲击，甚至悲剧。香港在这个问题上千万不能学了后者，不自觉地也钻了牛角尖。

香港既然奉行资本主义制度，出现各种西方社会的表现都是正常的。但一定要玩得进去，也要玩得出来。我们作为内地观察者，有时很是为香港一些力量耽溺于政治游戏而不可自拔，眼看着要把它们搞成内伤香港的政治动荡而捏了一把汗。

客观说，这个世界上，在香港社会之外，真正最关心香港命运的，就是中国内地社会。因为香港是中国身上的一块肉，香港的好坏与我们有关系，香港越来越好，是整个国家进步和谐的题中之义。

说到其他地方，人家凭什么盼香港好呢？在我们看来，台湾当局巴不得香港衰落，以证明它“拒统”是正确的。美国最关心如何把香港变成对北京施压的新杠杆，如何用香港事务找中国的麻烦。至于英国，他们的感情也很复杂，可能有一丝旧情未了，但如果香港比被英国殖民时更好，伦敦会舒服吗？我们相信，人心的这些微妙之处香港社会不难洞察。

香港人一定要对上述道理形成基本判断，切不可被西方的政治精英们忽悠了，也不可被香港在西式体制下无可避免的政治游戏逻辑绑架了。“一国两制”是新事物，遇到各种问题时，都要按照基本法来，协商着来，千万不可冲动，不能被人带向极端。

不难设想，一旦香港失去秩序，社会大乱，以搞激进政治为职业的人可以用机会主义的方式变现自己的收益。西方的政客们则都是看热闹的，幸灾乐祸的。那种情况下损失最大的将是香港市民们，他们将输掉自己的人生。而最心疼也最无奈的将是中华民族的这个利益共同体。我们的结论是：决不能让那样的噩梦有机会在香港成为现实。