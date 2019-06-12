韩国瑜回应庶民—权贵之争：庶民是一种心态，不是身份

高雄市长韩国瑜本月两场动员台湾庶民的空前造势，近日被部分蓝绿政客抨击是在加剧台湾社会阶层分化。韩国瑜10日深夜在面簿发表题为“庶民与否不重要，拯救台湾靠你我”的贴文回应争议，表示庶民有庶民的骄傲、权贵有权贵的荣耀，两个阶层是相从共生的关系。

他并表示，关心台湾的庶民不意味着自己不重视、为台湾撑起一片天的产官学研与企业家，庶民于自己而言并非一种身份，而是一种心态。

以下是韩国瑜面部贴文全文：

【庶民与否不重要，拯救台湾靠你我】

最近黑韩的重点之一，就是韩国瑜过去做过民意代表，现在又是高雄市长，怎么能算是一个庶民呢?

其实我觉得既然英雄不怕出身低，做一个庶民又何必在乎曾经登过庙堂？

人往高处走本是人之常情，所以向来从地表上云端的人不少，而从云端下地表的不多，很少人像我一样云端地表几番来回，正因为曾经从庶民到庙堂，又从庙堂做回庶民，我觉得庶民有庶民的骄傲、权贵有权贵的荣耀，地表与云端是相从共生的关系，无论你如何自我界定，相信大家都对这个社会各有贡献，只不过两厢比较之下，在地表趴趴走还是比较符合我的生活志趣，所以庶民于我而言不是一种身份、而是一种心态。

且在蛰伏沉潜、乍暖还寒的十多年里，我确实对于一般民众的欢喜与哀愁特别感同身受，也亲眼看见他们的需求长期以来不被社会主流郑重以待，再加上北农时期与农民菜贩朋友的交流往来中，我进一步认知到庶民经济的重要性，台湾当然应该继续努力于宏观经济的指标追求，可是同时不能忽略了柴米油盐酱醋茶的庶民经济。

尤其是2008年的全球金融海啸之后，美国政府为了力挽狂澜，透过量化宽松（QE）政策，大量印钞造成全球低利率现象。从此有钱人借钱炒房产股票的代价更低，报酬率却是每年二、三十%的成长，反之，制造业的毛利率相形变低，投资人变少，压缩了劳工就业空间，薪资随之冻涨，此举加深了M型社会的分化，也就是说，穷人更穷，富人更富。

如果将台湾的家庭所得分成5等份，最后20%的家庭入不敷出，倒数20到40%的家庭，一年最多存个4万元（新台币，下同，1700新元）左右，而最前面20%的家庭，却可以有70几万元的储蓄，如把房地产再纳入考虑，那台湾的吉尼系数恐怕比官方数字更大。

当经济不好时，穷人的感受其实比富人更尖锐，莫忘世上苦人多的立意正是如此，除了农渔工，还有所谓的“三中一青”，亦即中小企业、中南部丶中低收入和年轻族群也是近年来经济衰退的受害族群，政府有责任为他们搭建一个愿景工程，将他们的力量汇入台湾产业创新、升级或转型的动能之中，然而，那是一个中长期才能实践的政策，现在台湾许多的民众已经到了只求食衣住行有着落的卑微辛苦，所以一定要先从夜市、农渔外销丶摊贩经济的短期政策开始着手，让基层人民眼前的生活得到喘息，他们才有信心度过景气低迷的黑暗、等待看到景气复甦的曙光。

我关心台湾的庶民，不表示我不重视为台湾撑起一片天空海阔的产官学研与企业家们，任何一个非现在局势的既得利益者，相信都在意识形态的紧箍咒里苦闷很久了，我们必须一起重拾积极务实的庶民态度，重新检视并修正我们的两岸关系、外交战略、能源政策、产业方向等等，不再用意识形态局限国家发展、不再为政党理念牺牲全民利益，一旦我们不再从无限里自我局限，我相信台湾未来在产业、投资、文创、科学、教育等方方面面都可以摆脱近年来的鼠目寸光，找到一个扶摇直上九万里的成长空间。

我就是一个庶民，但这不是重点，重点是国家兴亡、人人有责，无论你觉得你是庶民还是任何一种自我定位，在力所能及的范围之内，从这个心中只有派系私利、没有国家民族、把“台湾前途决议文”看得比台湾人民生活更重要的绿色执政手中，拯救这个从亚洲一条龙快变成亚洲一条虫的台湾，是我们每一位国民应尽的责任。