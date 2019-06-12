香港反逃犯条例修订示威消息

香港立法会原定今日恢复二读《逃犯条例》修订草案，大批群众早上冲出金钟夏慤道、龙华路等一带马路，至中午连金钟道也被占据。至下午3时部分示威者开始冲击政府总部，局势恶化。

23:55 明报：接近深夜12时，原本在金钟道的示威者被警察驱赶至警总外轩尼诗道一带，现场估算有逾200人，而太古广场外的示威者几乎全部散去。警方防线退守至军器厂街，以及警察总部天桥位置。此外，警察总部附近的示威者陆续散去，现场仅余约100人。

23:23 明报：一组香港特首选委联署要求林郑月娥下台，停止警方暴力及撤回逃犯修例。截至晚上10时40分，60名选委参与联署，包括黎广德、张锐辉、张达明、查锡我、梁家杰和潘熙等。

23:18 星岛日报：香港前财政司长曾俊华晚上社交平台发放“致香港人”短片。对于《逃犯条例》示威引发冲突，他说不少人同他一样感到不开心，希望大家不要被伤心、害怕及愤怒的情绪，埋没理智，呼吁做每一个决定之前，都请“停一停、谂一谂（想一想）”。

23:12 香港电台：香港医管局表示，截至晚上10时，有72人受伤，年龄介于15岁至66岁，其中两人伤势严重，其余人士情况稳定或已经出院。

22:45 据香港《明报》消息，香港金钟中环一带仍然有数以千计群众聚集。

22:20 香港电台：香港民间团体民阵召集人岑子杰表示，明天的集会已被警方拒绝，但会继续呼吁市民罢工罢市。

22:03 明报：香港民间组织“民权观察”下午1时15分至大约5时30分期间，派出九名人权观察员前往示威现场，并认为警方使用橡胶子弹、布袋弹等枪械作为驱散示威者的手段，违反联合国《执法人员使用武力和火器的基本原则》，谴责警方以过量武力对待示威者。

21:20 香港行政长官林郑月娥刚才发表电视讲话，表示如果用激进、暴力的手段就可以达到目的，这些场面只会越演越烈，并三度形容事件为“暴动”。请点击此链接获取更多相关消息。

香港行政长官林郑月娥刚才发表电视讲话，表示如果用激进、暴力的手段就可以达到目的，这些场面只会越演越烈。（香港政府新闻网面簿专页）

21:00 香港大专院校发出“一群关注社会现况的大学校长之声明”，表示非常关注社会目前出现不断升级的对立与紧张局面。声明呼吁各方保持冷静，注意自身及他人的安全，并呼吁社会各界以理性协商来化解当前的困局。

20:45 台湾陆委会透过新闻稿指出，香港百万民众游行反对修订《逃犯条例》，就是控诉劣质“一国两制”之最佳例证；台湾再次郑重呼吁港府撤回修例，勿执迷不悟，一再伤害香港的繁荣稳定。

20:00 台湾总统蔡英文今晚发文，就港府“不愿采取理性沟通的方式”，对群众动用橡胶子弹感到“极度震惊”。她也谴责北京当局称“一国两制”在香港得到成功是“无比讽刺的说辞”。请点击此链接获取更多相关消息。

19:40 英国首相特雷莎梅今天（12日）就香港反《逃犯条例》修订示威指出，香港的《逃犯条例》须符合中英两国在1984年签订的联合公报时所定下的权利和自由。请点击此链接获取更多相关消息。

19:25 香港行政长官林郑月娥今天受访时承认，香港政府推动《逃犯条例》修订带来政治代价，并对示威者以占据道路等行动表示担心。她强调，政府不会撤回《逃犯条例》修订草案，将继续提交立法会大会审议。请点击此链接获取更多相关消息。

针对被指“卖港”的批评，香港行政长官林郑月娥今天受访时哽咽说：“我怎么卖港？我土生土长...我对这个地方的爱，让我作出不少个人牺牲”。（香港无线电视截图）

18:15 香港立法会秘书处通知称，今天将不会举行立法会大会会议。至于何时召开大会会议，立法会秘书处表示需立法会主席决定及另行通知。

17:36 香港政务司长张建宗今日（12日）就反《逃犯条例》示威，发表了全港市民的谈话。张建宗在谈话视频中呼吁在示威现场聚集的市民保持冷静、克制，尽早和平散去，不要以身试法。

17:17 港府发言人今天（12日）下午就反《逃犯条例》示威发表新闻公报，吁请巿民勿再前往金钟一带，并称示威现场“暴力已达危险程度”。

17:09 明报：香港证监会向内部员工即时发放紧急通知，劝谕各部门的主管慎重考虑情况，建议让员工提早离开公司。此外，原定在今天傍晚举行的港交所19周年志庆酒会，则决定延期举行。据了解，原本计划将出席的政府官员均未能出席。

16:56 香港警务处长卢务聪今天（12日）下午4时20分见传媒。他说，反《逃犯条例》修订示威是一场骚乱，呼吁港人如没必要不要进入金钟。

16:37 香港电台：中国外交部发言人耿爽在今天的例行记者会上重申，中国中央支持特区修例，并称有关出动维稳力量是假消息。

16:31 香港警务处长卢伟聪召开记者会，称这是一场“骚乱”，但表明不会出动解放军。

16:30 【视频】不少香港反修例示威者戴上口罩，避免吸入浓烟。

16:20 【七名港府前局长、副局长及政治助理要求政府撤回修訂】据星岛日报网，七位港府前局长、副局长及政治助理，包括前劳工及福利局长萧伟强、前运输及房屋局副局长邱诚武、前政治助理陈志远、莫宜端、叶根铨、蔡少绵和罗永聪等，今日向特首林郑月娥发公开信，要求政府及早撤回修订《逃犯条例》草案。

信中指，鉴于近日社会和立法会就法案极度争议，不少理性和务实建议未及充分讨论和回应，又罕有地引起大量一般市民以游行表达深切关注，疑虑有待释除，他们要求林郑为创造空间让社会作理性交流和讨论，及早撤回方案。

16:05 【警方向示威者发催泪弹】警方发催泪弹。据《联合早报》驻港记者观察，现场烟味非常浓厚，很多人向外跑，情况非常恶劣、紧张。

警方已经发催泪弹。（法新社）

15:50 【示威者已冲入立法会示威区】示威者冲击立法会，突破警方防綫，已冲入立法会示威区。

15:40 【示威者冲击立法会】据香港01报道，示威者冲击立法会，现场消息指警员发射豆袋弹枪。

15:20 【示威者向警方投掷杂物 警方施放胡椒喷雾和催泪水剂】据香港电台报道，现场有过百名警员防备，有示威者向警方投掷杂物，包括水瓶、雪糕筒、雨伞等，并拆走部分铁马。警方施放胡椒喷雾和催泪水剂，示威者则打开雨伞，不断喊口号，要求政府撤回《逃犯条例》修订草案。

15:10 【港府3时未撤修订草案 示威者冲击政府总部】据香港星岛日报网报道，示威者要求政府下午3时前撤回修订，政府至今仍没有撤回，示威者约3时冲击政府总部，向警方防线投掷杂物，警方一度施放胡椒喷雾。