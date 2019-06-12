【视频】港政务司长：吁集会市民保持冷静克制 勿以身试法

（视频来源：港府网站）

香港政务司长张建宗今日（12日）就反《逃犯条例》示威，发表了全港市民的谈话。张建宗在谈话视频中呼吁在示威现场聚集的市民保持冷静、克制，尽早和平散去，不要以身试法。

据港府网站发布的消息，张建宗说，今天立法会原本在早上11时举行会议，开展《逃犯条例》修订草案这审议工作，但由于立法会附近范围有大量人群阻塞，立法会主席指示这个会议改为稍后一段时间才举行。他说，香港金钟地区（立法会所在地）几个主要的交通干道都受到堵塞，造成严重影响。

张建宗说，港府呼吁占据马路的市民尽快返回行人路，使交通可以尽早回复正常。他也在此呼吁，聚集的市民保持冷静、克制，尽早和平散去，不要以身试法。

他接着说到，港府的团队在过去数月一直密集式向各界解说，尽量解释修例的原意、内容和时间性，以及因应收到的不同意见，已经先后三次大幅加强法例建议中的保障──在人权方面的保障及其他方面的保障、程序上的保障，这些全部都有法律效力的。

张建宗最后指出，特区政府要再重申，《逃犯条例》只针对一些犯了严重罪行的逃犯，绝对不是守法的老百姓，“所以我们亦会严谨把关”，保障市民的权益和利益，同时维护香港法治，彰显公义，令香港不会成为一个逃犯的窝藏地。