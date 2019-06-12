林郑承认政府推《逃犯条例》修订具政治代价 重申不撤回草案

香港行政长官林郑月娥今天受访时承认，香港政府推动《逃犯条例》修订带来政治代价，并对示威者以占据道路等行动表示担心。她强调，政府不会撤回《逃犯条例》修订草案，将继续提交立法会大会审议。

据无线电视消息，林郑月娥今早8时半左右在香港礼宾府接受专访时，表示担心反对修订《逃犯条例》的年轻示威者占据道路的行为。“我此刻的心情既担心也很伤心，我很担心见到这么多青年人采取这个行动，因为香港一向是崇尚文明、和平理性的社会。”

被问到草案是否继续在立法会大会上审议时，林郑月娥说：“经过多个月富争议性地讨论，是时候在立法会用立法会的机制，让不同意见的议员表达，反映他们代表的意见。对于香港的裨益是收回或继续推进？我们的考虑是这样，这件事有争议性是无可置疑，解说和沟通有用，但或许不能完全消除担心，焦虑或争议性。”

被问到被民众要求下台，以及是否有一刻思考过做的事是否正确时，林郑月娥回应说：“我从来没有因为这件事有任何心虚，因为我刚才说了，我们工作的初心，仍然是坚实认为是对的，不但是对受害人家属有所交代，我现在只能说有得交代。”

据报道，虽然林郑月娥过往多次鼓励年轻人议政、论政和参政，但她此次就不认同部分人的表达方式。

她说：“如果青年人已经行了，又采取行动，你也不给予他想要的东西，那怎么办？我打个比喻，我是个母亲，我都有两个儿子，如果我儿子每次是我也只是迁就他，我想短时间我们母子关系会很好。当这个小朋友成长，他因为当时的任性，而我去纵容他的任性行为，他后悔，为何妈妈当天不提（醒）我？”

林郑指出，修例也为她带来好大压力，包括收到恐吓电话。为了家人安全，她已叫两名儿子暑假不要回港团聚。

她又指针对她个人的批评大多可忍受，但除了被指“卖港”（出卖香港）。“说我‘卖港’，我怎么卖港？我土生土长，我跟所有香港人一同成长，我对这个地方的爱，让我作出不少个人牺牲。我本来说些轻松的，为何这样，我说轻松的部分，你知道我家里有位不理政事、甚至不理世事的丈夫林先生，他对于这两个字都很有意见，但他的说法，是他说你怎么可能卖港呢？但你真的有问题，做了行政长官后就卖身给香港。”