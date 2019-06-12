港府“不愿”理性沟通 蔡英文：极度震惊

香港反修订《逃犯条例》示威的局势今天恶化，连日来频发声“撑香港”的台湾总统蔡英文今晚发文，就港府“不愿采取理性沟通的方式”，对群众动用橡胶子弹感到“极度震惊”。她也谴责北京当局称“一国两制”在香港得到成功是“无比讽刺的说辞”。

正值民进党初选民调的蔡英文，今晚在面簿对今午香港示威升级发表看法。她指出，全世界信仰民主自由的人，今天都会选择和香港人在一起，而香港的无奈，“映照出台湾拥有选择的可贵”。

她说：“对于今天下午，香港政府不愿采取理性沟通的方式，悍然动用橡胶子弹，开枪射击和平抗议群众的做法，我感到极度的震惊。同一天，中国政府却宣称‘一国两制在香港的实践取得了举世瞩目的成功’，这实在是无比讽刺的说词。”

蔡英文也指出，当香港人民的自由，正面临北京设定“一国两制”陷阱下不断倒退时，台湾人“更应该坚决守护住台湾的民主和自由”。

自6月9日的大规模“反送中”游行以来，台湾蓝绿政治人物相继对事件表态，在总统大选即将开跑之际，纷纷重申“一国两制”的“失败”。

针对台湾政治人物的相关评论，中国大陆国台办发言人安峰山今天在例行记者会上批评有关说法是蓄意诋毁一国两制，并强调“在香港的实践取得了举世瞩目的成功，这是不可否认的一个客观事实。”

因第一时间对游行表示不知情而挨轰的高雄市长韩国瑜，今天两度在面簿发文，对事件表态。在最新一篇贴文中，韩国瑜呼吁港府在无法达到香港社会多数共识之前，应该暂缓立法程序，并先加强沟通与对话。

他说：“香港的经济繁荣与民主制度，不仅是香港人民，也是台湾民众所共同关切。我们期待香港政府能够以更多的智慧与耐心，以更良好的沟通与对话，来化解广大民众的不满与疑虑。”

韩国瑜也提到，身为一位关心国家前途的政治人物，他会竭尽全力，“坚定不移地捍卫中华民国，捍卫台湾的民主制度，捍卫台湾的生活方式。”他说：“我也要再次表达对于当前两岸路线的三点坚持：支持九二共识！反对台湾独立！不接受一国两制！”（《联合早报》台北特派员黄顺杰）