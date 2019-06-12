林郑今晚电视讲话：三度形容金钟警民冲突为“暴动”

香港立法会原定今日恢复二读《逃犯条例》修订草案，但中环金钟政府总部一带爆发大规模警民冲突。

据网媒“香港01”报道，香港行政长官林郑月娥刚才发表电视讲话，表示如果用激进、暴力的手段就可以达到目的，这些场面只会越演越烈，并三度形容事件为“暴动”。

林郑月娥谈话全文如下：

各位市民：

今天整日，在金钟一带，大家都见到令人痛心的场面。这些破坏社会安宁、罔顾法纪的暴动行为，任何文明、法治社会都不能容忍。很清晰，这已经不是和平集会，而是公然、有组织地发动暴动，亦不可能是爱护香港的行为。

今早有人不顾市民安危，占据和堵塞马路，瘫痪交通，严重影响社会运作；从下午开始，更有人多次冲击警方防线，做出危险甚至可致命的行为，包括放火、利用削尖的铁支和掷砖攻击警察、破坏附近的公共设施，令一般市民、令原本想和平表达意见的年轻人、令记者传媒、警察、公务员同事的安危，受到严重威胁。我们必须强烈谴责。

我明白这次政府修例在社会上引起强烈的正反意见，政府已多次积极回应和解释。事实放在眼前，自回归以来，每当涉及中央与特区、内地与香港的议题，都会被部分人士，挑起矛盾和纷争。面对这些矛盾和纷争，激烈的对抗绝非解决方法。

请大家静心想一想，这些骚乱场面近年已不是第一次。香港是自由、开放、多元的社会，对任何事情都会有不同意见，但不论赞成、反对，表达意见的方式都有底线。如果用激进、暴力的手段就可以达到目的，这些场面只会越演越烈，肯定对香港带来伤害。

我希望社会尽快回复秩序，更不希望再有任何人在暴动中受伤。我呼吁所有热爱这个地方的市民大众远离暴力。我深信，香港这个文明社会，仍然可以用平和、理性、守法的方式，为香港的整体利益，解决任何问题。