章莹颖案嫌犯承认绑架杀人 方式被控“特别令人发指”

美国中部时间12日上午，伊利诺伊州皮奥里亚联邦法庭开庭审理中国访问学者章莹颖在美国被绑架失踪案。12名陪审团员正式出庭，控辩双方作开案陈词，被告被控绑架、虐待和杀人罪。

据环球网引述《芝加哥论坛报》12日报道，嫌犯克里斯滕森的律师当天在法庭上称，他的客户承认绑架并杀害了章莹颖。

法新社12日发自当地的报道称，章莹颖的亲属出席了庭审。检方出示了被告“解释他如何绑架章莹颖并违背其意愿将章控制在他公寓”的秘密录音，克里斯滕森当时的女朋友应警方要求录下了这些话。检方律师称，克里斯滕森在录音中没有透露章莹颖的遗体藏在何处，但他“吹嘘”说章莹颖是他的第13个“受害者”，“他们永远都无法找到她”。检方还表示，克里斯滕森曾对连环杀手、束缚和虐待感兴趣。

《芝加哥论坛报》称，检方律师发言后，被告律师发言说：“布伦特·克里斯滕森为章莹颖的死负责，他杀害了章莹颖”，但他将克里斯滕森形容为一个“聪明的”研究生，同时伴随毒品滥用、婚姻失败、不断增加的学业困难等问题，在2017年6月9日绑架章莹颖的当天“达到最低点”。该律师还称，录音中显示克里斯滕森称在章莹颖之前已杀害多人的话不属实，他当时处于醉酒状态。

报道称，检方指控克里斯滕森以“特别令人发指、残忍或堕落的方式”杀害了章莹颖，涉及酷刑或严重的身体虐待。据悉，克里斯滕森的审判是伊利诺伊州自2011年废除死刑以来首次进行的联邦死刑审判。如果由12人组成的陪审团判定克里斯滕森有罪、并一致同意将他判处死刑，这将是十多年来该州的首次死刑。