港媒：港府内部研判有人想在香港搞颜色革命

据香港01报道，《逃犯条例》修订之争全面升级，大批年轻人在金钟、中环一带占路、冲击，政府形容事件为“暴动”。但政府高层对事件的真正定性，不仅于此。

香港政府消息人士表示，政府内部研判，这次约有4万人参与，规模和性质远超反对一条条例的激烈示威人数；政府将事件定性为“一场由外国策动的颜色革命”，目的想营造香港无法管治下去的氛围，所以政府绝不让步。

政府消息人士透露，特首林郑月娥与政府高层全日多次碰头开会，应对事件，而从警方获得的情报是，这次在示威者中搜出大量具“武器”，包括削尖了的铁枝，推测不是临场执检物件制成，而是有备而来，且有人运来砖头，认为背后有人策划及提供资源。

此外，警方发现有人透过通讯软件telegram设立许多小群组，再透过这些群组“串连”这班年轻示威者，而主事人就“匿喺群组背后策动、挑动同指挥”。

示威人士多称，因不满政府漠视民意、硬推修例而自发而来。但政府的内部评估却完全是另一版本，认为这次参与包围及冲击行动的人约有4万之数，规模和性质远超反对一条条例的激烈示威人数，综合资讯后得出的结论是“有人想在香港搞颜色革命”，而且涉及外部力量，“当事情一触及大陆，又或者不是他们所预期，就搞你，令香港立立乱，营造管治不下去的氛围。”

该名政府消息人士续说，《逃犯条例》修订绝不让步，“五年前搞了一次占中，五年后又来一场更大的，如果这次让步，以后还可管下去吗？到时不是港人治港，是外国人治港。”