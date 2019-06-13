中国空间站向世界开放 公布首批国际合作项目

昨日（12日），中国载人航天工程办公室与联合国外空司在奥地利维也纳举办的联合国外空委第62届会议期间，共同组织召开发布会，宣布了联合国、中国围绕中国空间站开展空间科学实验的第一批项目入选结果，共有来自17个国家、23个实体的9个项目成功入选。

据《环球时报》报道，中国载人航天工程办公室主任郝淳在发布会上表示，“下一步，我们将在支持入选团队开展项目实施的同时，与联合国外空司紧密合作，进一步完善并发布第二轮合作机会公告。”

2018年5月28日，中国载人航天工程办公室与联合国外空司联合对外发布合作机会公告，邀请联合国各成员国参与未来中国空间站的空间科学应用国际合作。合作项目的遴选工作由中国载人航天工程办公室和联合国外空司联合实施。

遴选在初选阶段共收到来自亚、非、欧、美等27个国家和地区的42份项目申请，内容涉及航天医学、航天技术、空间生命科学与生物技术、空间天文等九个领域，代表了不同科研领域和技术水平。

2019年年初，共有18个项目进入定选阶段。6月10日-11日，项目评估选拔委员会在维也纳召开第二次会议，会议审议确认了最终定选结果，并于昨日对外发布。

在谈及中美航天领域合作前景时，中国载人航天工程办公室副主任、载人航天工程新闻发言人林西强表示，中国愿意与世界上所有以和平利用外层空间为目的的国家和地区，在载人航天领域开展合作与交流。“遗憾的是，美国国会出台的有关法案禁止美方在航天领域与我开展合作，严重阻碍了中美航天交流合作的正常发展。只要美方取消不具建设性的法案，中美在载人航天领域是有广阔的合作前景的。”