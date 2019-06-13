前四月中国服务贸易发展良好 知识密集型服务贸易表现抢眼

昨天（12日），中国商务部服贸司负责人介绍了2019年1-4月中国服务进出口总体情况及服务外包发展情况。

根据中国商务部官网今天发布的《2019年1-4月中国服务贸易发展情况》，今年1月份至4月份，中国服务贸易总额17446.3亿元人民币（3445.4亿新币），同比增长4.1%。其中，出口6192.8亿人民币（1223.0亿新币），增长10.1%；进口11253.4亿人民币（2222.4亿新币），增长1.1%；逆差5060.6亿人民币（999.4亿新币），下降9.7%。

数据还显示，中国服务进出口增速明显提升，4月份，服务业生产指数达到7.4%，为去年9月份以来的次高，表明服务进出口总体继续保持稳定向好的发展态势。

另外，服务出口占比继续提高，中国陆续出台的减税降费和深化服务贸易创新发展试点等政策措施，有力地增强了服务贸易发展的内生动力，推动“中国服务”品牌价值持续提升，服务出口优势进一步扩大。

根据发布的数据，知识密集型服务表现抢眼。随着中国供给侧结构性改革的持续推进以及生产性服务领域竞争能力逐步提升，高附加值、高技术含量的知识密集型服务贸易将加快发展。1-4月，中国知识密集型服务进出口达到5972.8亿人民币（1179.5亿新币），增长12.7%，高于服务进出口整体增速8.6个百分点，占服务进出口总额的比重达到34.2%，比上年同期提升2.5个百分点。1-4月，知识密集型服务出口3157亿人民币（623.5亿新币），增长14.7%，其中知识产权使用费、金融服务出口分别增长37.8%和21.8%；知识密集型服务进口2815.6亿元（556亿新币），增长10.4%，其中个人文化和娱乐服务、金融服务、电信计算机和信息服务进口分别增长45.2%、42.4%和30.5%。