香港妈妈回应林郑“母亲论”：人民不是特首你的孩子

香港特首林郑月娥昨天（12日）在接受TVB《无线新闻》的专访中，以母亲无法纵容儿子吵闹的任性行为比喻此次反对修订《逃犯条例》示威，暗示坚持修例是不想纵容“任性”的孩子。林郑月娥的“母亲论”引来了一群香港母亲的公开反驳。

《立场新闻》转载了香港中文大学社会学系教授蔡玉萍、大律师黄瑞红、大律师潘淑瑛等昨晚以母亲身份发出的声明，此声明以“ 一群香港妈妈对特首‘母亲论’的回应”为题，公开回应林郑月娥的讲话。这群母亲指出：“我们绝不會以催泪弹、具杀伤力的橡胶子弹及布袋弹攻击我们的孩子”，“也不会看到年轻人在警棍下血流披面仍无动于衷。”

文章还写道，人民不是特首你的孩子；人民不需要你的施舍，只要你作为一区之首，作为一个公仆，用心聆听各方声音，并作出适当、适时的回应。

“一群香港妈妈对特首‘母亲论’的回应” 原文如下：

特首林郑月娥今天在专访中以一个关爱孩子的母亲自比，并认为她在百万人游行反对《逃犯条例》的修订，数以万计的年轻人走在抗争最前线下，坚持修例，是不想纵容“任性”的孩子。

我们是一群香港的母亲，但我们绝不会以催泪弹、具杀伤力的橡胶子弹及布袋弹攻击我们的孩子。我们也不会看到年轻人在警棍下血流披面仍无动于衷。

何况人民不是特首你的孩子；人民不需要你的施舍，只要你作为一区之首，作为一个公仆，用心聆听各方声音，并作出适当、适时的回应。

要多自大的人，才会觉得103 万人的诉求是“任性”的？

要多自大的人，才会觉得三千名法律界人士的担忧是“任性”的？

特首也是二子之母，如果你以爱自己孩子的心，以同理心想一想，现在走在抗争最前线的年轻人，他们的父母有何感受。

特首，香港的孩子不用你作他们的母亲。他们要你当一个负责任的政府领导人，积极回应巿民大众反对《逃犯条例》修订的诉求，立即搁置或撤回条例。

我们这群母亲，正在为孩子的美好将来而努力，希望孩子在自己的家园生活，有免于恐惧的自由。现在我们以香港市民的身份，以人人平等的尊严，请你把政治公关技俩放下，以行动证明你真心关爱我们的年轻人。

发起人

蔡玉萍香港中文大学社会学系敎授育有两子

黄瑞红大律师育有一子

潘淑瑛大律师育有一子两女

钟婉仪天水围社区发展网络总干事育有两女

陈惜姿香港中文大学新闻与传播学院高级讲师育有一子一女

黄洁莹伞下爸妈发言人育有一子

陈广慧香港中文大学灾害与人道救援研究所副所长育有一子一女

黎佩盈育有一子一女

黄彩凤香港中文大学性别硏究毕业育有一子

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