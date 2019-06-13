瑞银：7.0未必是人民币最后防线

瑞银财富管理发布最新评论指出，美元兑人民币汇率近年来第三次升向7.0关卡，此前曾分别于2016年底和2018年底两度逼近7.0；由于美元兑人民币汇率受到管理，7.0被视为具有指标性意义的重要心理关卡，人民币“破7”很可能会拖累市场情绪，预期7.0未必是最后防线。

据路透社报道，瑞银财富管理亚太区外汇及经济主管Dominic Schnider和瑞银财富管理亚太区外汇分析师陈得能针对美元兑人民币发表上述最新看法。同时预期美元兑人民币走势不至于失速，未来6至12个月预估将回稳在6.7-6.8。

“美元兑人民币即将再度测试7.0水位吗？我们认为是的，但预计不会持续位于7.0以上。”瑞银在报告中指出。

瑞银认为美元兑人民币在未来6至12个月将回稳于6.7-6.8区间，原因有三；首先，中美贸易协议将给美元兑人民币汇率带来下行压力。其次，中国的国际收支平衡改善有助于支持人民币。第三，瑞银预估美元在2019年下半年将全面走软。

瑞银认为，如果美联储降息以应对增长忧虑，美元全面走软将为中国央行提供更多管理汇率的空间。人民币很可能会从近期的疲态中回暖。预估美元兑人民币在未来6至12个月内将徘徊于6.7-6.8附近，为管理短期汇率风险，重申在未来三个月内避险对冲人民币多头头寸。

瑞银表示，尽管人民币走势主要取决于中美贸易紧张局势和中国经济增长放缓，但中国央行应该不会对7.0另眼相待。否则，央行货币政策的灵活性会严重受限，效果也将适得其反。故推估政策制定者不会死守这一心理关卡。