贵州省计划三年建成南方重要夏秋蔬菜基地

昨天（12日），中国贵州省农村产业革命蔬菜产业发展推进会上发布消息，贵州省计划三年时间，建成中国南方重要的夏秋蔬菜基地。

据《贵州日报》报道，贵州省计划用三年时间,到2021年全省蔬菜种植面积稳定在1500万亩以上,产量稳定在3000万吨,综合产值820亿元，建成规模化、标准化蔬菜基地300万亩,健全产业链,建成中国南方重要的夏秋蔬菜基地。

报道称，贵州将突出发展优势单品，在大宗产品上重点突破大白菜、萝卜、菜豆、茄子，在特色优势产品上重点突破韭黄、生姜、山药等优势单品，7个单品种植面积调增到600万亩以上，产量达到蔬菜总产量的50%以上。鼓励各地因地制宜发展苦瓜、大葱、南瓜等地方优势单品。

另外，还会以500亩以上坝区为重点，建设300万亩规模化、标准化、绿色化生产基地。加强机耕道、生产便道、排灌沟渠等基础建设，配套集约化育苗、节水灌溉、绿色防控、山地农机、预冷库、采后处理和避雨栽培等设施设备。

贵州省还将开展“清源”行动，在主产区基地禁止销售限用农药，在蔬菜基地全面禁止化学除草剂和限用农药；推广使用可降解地膜和生物发酵降解池，循环利用蔬菜生产副产物；全面开展清洁、回收、处置废弃农地膜、农药包装等生产废弃物。以企业和合作社为主体，创建清洁菜园100个。